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Ноттингем Форест приближается к подписанию защитника из Фиорентины

Англия

Вскоре игрок должен пройти медицинское обследование

Ноттингем Форест приближается к подписанию защитника из Фиорентины

Фото: Manchester United

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"Ноттингем Форест" близок к завершению сделки о подписании сербского защитника Николы Миленковича из "Фиорентины".

По словам Фабрицио Романо, окончательное предложение английского клуба составляет 12 миллионов фунтов стерлингов, и ожидается, что оно будет принято "Фиорентиной". После того как клубы придут к согласию в деталях договора, футболист пройдет медицинское обследование.

Миленкович выступает за итальянский клуб с 2017 года. За это время футболист сыграл 264 матча, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

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Ноттингем Форест Фиорентина (Флоренция) Никола Миленкович
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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