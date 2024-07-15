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Ноттингем Форест приближается к подписанию защитника из Фиорентины
Вскоре игрок должен пройти медицинское обследование
Фото: Manchester United
"Ноттингем Форест" близок к завершению сделки о подписании сербского защитника Николы Миленковича из "Фиорентины".
По словам Фабрицио Романо, окончательное предложение английского клуба составляет 12 миллионов фунтов стерлингов, и ожидается, что оно будет принято "Фиорентиной". После того как клубы придут к согласию в деталях договора, футболист пройдет медицинское обследование.
Миленкович выступает за итальянский клуб с 2017 года. За это время футболист сыграл 264 матча, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.
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