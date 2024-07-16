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Ноттингем Форест хочет продлить контракт со своим центральным полузащитником

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ноттингем Форест хочет продлить контракт со своим центральным полузащитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ноттингем Форест" второй год подряд спаслись от вылета из Премьер-лиги в последних турах. Кроме того, клуб также имел проблемы с финансовым фэйр-плей, за что с него сняли 4 очка в течение прошлого сезона. Несмотря на это, "лесники" работают и на трансферном рынке, и над сохранением уже тех игроков, которые есть в составе.

Сообщается, что "Ноттингем" начал переговоры о продлении контракта с Райаном Йейтсом. Нуну Эшпириту Санту дал зеленый свет клубу на заключение нового и улучшенного соглашения для полузащитника, который является ключевой частью его команды. У 26-летнего игрока, который оценивается в 10 млн фунтов стерлингов, истекает текущее соглашение летом 2025 года, но он стремится остаться на "Сити Граунд". Все стороны заинтересованы в достижении соглашения о продлении пребывания англичанина в "Форесте", переговоры уже начались, и в ближайшее время они должны завершиться заключением сделки.

Добавим, что в прошлом сезоне Райан Йейтс провел 40 матчей, где отметился голом и 3 передачами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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