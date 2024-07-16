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Гарет Саутгейт: Я болею за Англию и всегда буду болеть за нее
Тренер оставил обращение после того, как покинул тренерскую должность трех львов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии. 53-летний специалист в своем обращении отметил, что на протяжении восьми лет он всегда чувствовал поддержку со стороны руководства ассоциации, игроков и болельщиков.
"Как гордый англичанин, для меня было честью всей моей жизни играть за Англию и руководить Англией. Это значило для меня все, и я отдал ей всю свою жизнь. Но настало время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании был моей последней игрой на посту менеджера сборной Англии. Я присоединился к FA в 2011 году, полный решимости улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту главного тренера мужской сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я искренне благодарен.
Моя особая благодарность - работникам сборной, которые в течение последних восьми лет оказывали мне и игрокам непрерывную поддержку. У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка означает для меня целый мир. Я болею за Англию и всегда буду болеть за нее. Я с нетерпением жду того, как игроки будут продолжать создавать еще больше особенных воспоминаний, объединять и вдохновлять нацию, как мы знаем, что они умеют это делать. Спасибо, Англия - за все", - говорится в заявлении Гарета Саутгейта.
Добавим, что 53-летний тренер дважды выводил "трех львов" в финал чемпионата Европы, где они уступали итальянцам (в 2021 г.) и испанцам (в 2024 г.). Кроме того, под его руководством Англия доходила до полуфинала ЧМ-2018, где в итоге уступила хорватам.
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