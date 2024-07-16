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Астон Вилла хочет продать своего вингера за более чем 55 млн евро
Мусса Диаби может покинуть английский клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
"Астон Вилла" стремится получить более 55 миллионов евро за своего вингера Мусса Диаби, который ведет переговоры с саудовским "Аль-Иттихад".
По информации Фабрицио Романо, тренер английского клуба Унаи Эмери считает Диаби важным игроком команды и не хочет его отпускать. Но "Астон Вилла" будет продолжать переговоры с "Аль-Иттихадом", чтобы извлечь максимальную выгоду из потенциальной продажи.
Напомним, что у Мусса контракт со своим клубом рассчитан до июня 2028 года.
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