Астон Вилла хочет продать своего вингера за более чем 55 млн евро

"Астон Вилла" стремится получить более 55 миллионов евро за своего вингера Мусса Диаби, который ведет переговоры с саудовским "Аль-Иттихад".

По информации Фабрицио Романо, тренер английского клуба Унаи Эмери считает Диаби важным игроком команды и не хочет его отпускать. Но "Астон Вилла" будет продолжать переговоры с "Аль-Иттихадом", чтобы извлечь максимальную выгоду из потенциальной продажи.

Напомним, что у Мусса контракт со своим клубом рассчитан до июня 2028 года.