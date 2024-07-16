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Астон Вилла хочет продать своего вингера за более чем 55 млн евро

Англия

Мусса Диаби может покинуть английский клуб

Астон Вилла хочет продать своего вингера за более чем 55 млн евро

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" стремится получить более 55 миллионов евро за своего вингера Мусса Диаби, который ведет переговоры с саудовским "Аль-Иттихад".

По информации Фабрицио Романо, тренер английского клуба Унаи Эмери считает Диаби важным игроком команды и не хочет его отпускать. Но "Астон Вилла" будет продолжать переговоры с "Аль-Иттихадом", чтобы извлечь максимальную выгоду из потенциальной продажи.

Напомним, что у Мусса контракт со своим клубом рассчитан до июня 2028 года.

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Астон Вилла (Бирмингем) Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Мусса Диаби
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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