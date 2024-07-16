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Ливерпуль нацелился на трех игроков Бундеслиги
Красные хотят обновить состав своей команды
С приходом Арне Слота, нового главного тренера «Ливерпуля», «красные» хотят обновить состав своей команды.
Клуб готов переманить правого полузащитника "Байера" Джереми Фримпонга, его соотечественника из дортмундской "Боруссии", вингера Дониелла Малена и защитника "Баварии" Йозуа Киммиха.
Нидерландский дуэт обойдется «Ливерпулю» в 80 миллионов евро (по 40 каждому), а вот на Киммиха придется потратить гораздо больше - 50 млн евро.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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