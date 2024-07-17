  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл не хотел бы отпускать своего тренера в сборную Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл не хотел бы отпускать своего тренера в сборную Англии

Англия

Мы будем бороться (с)

Ньюкасл не хотел бы отпускать своего тренера в сборную Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Ньюкасла" Даррен Илз заявил, что клуб не хотел бы отпускать своего главного тренера Эдди Хау в сборную Англии, если ему предложат эту должность.

"Безусловно, мы будем бороться за то, чтобы он остался в клубе. Для нас он является именно тем человеком, который подходит для нашего проекта, и именно поэтому мы стремимся заключить с ним долгосрочное соглашение. Мы любим его".

Напомним, что 16 июля Гарет Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии. Теперь Федерация футбола ищет ему замену.

Читайте такжеФутбольная ассоциация Англии составила шортлист тренеров в случае ухода Саутгейта с поста наставника сборной
По теме
yellow-arrow
МЮ отклонил предложение Фулхэма относительно трансфера своего полузащитника
yellow-arrow
ФИФА начала расследование из-за расистских и гомофобных кричалок игроков сборной Аргентины
yellow-arrow
Вест Хэм договорился с Ниццей о трансфере Тодибо
Англия Ньюкасл Гарет Саутгейт Эдди Хау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости