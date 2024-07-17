Ньюкасл не хотел бы отпускать своего тренера в сборную Англии

Генеральный директор "Ньюкасла" Даррен Илз заявил, что клуб не хотел бы отпускать своего главного тренера Эдди Хау в сборную Англии, если ему предложат эту должность.

"Безусловно, мы будем бороться за то, чтобы он остался в клубе. Для нас он является именно тем человеком, который подходит для нашего проекта, и именно поэтому мы стремимся заключить с ним долгосрочное соглашение. Мы любим его".

Напомним, что 16 июля Гарет Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии. Теперь Федерация футбола ищет ему замену.