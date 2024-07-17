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Ньюкасл не хотел бы отпускать своего тренера в сборную Англии
Мы будем бороться (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Ньюкасла" Даррен Илз заявил, что клуб не хотел бы отпускать своего главного тренера Эдди Хау в сборную Англии, если ему предложат эту должность.
"Безусловно, мы будем бороться за то, чтобы он остался в клубе. Для нас он является именно тем человеком, который подходит для нашего проекта, и именно поэтому мы стремимся заключить с ним долгосрочное соглашение. Мы любим его".
Напомним, что 16 июля Гарет Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии. Теперь Федерация футбола ищет ему замену.
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