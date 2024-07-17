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Ширер: Саутгейт заслуживает аплодисментов - он поднял Англию с колен
Тренер сборной Англии ушел в отставку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер высказался о наставнике англичан Гарете Саутгейте, который после Евро-2024
"Работа тренером национальной сборной - изнурительное дело. Представьте, какой стресс и давление испытывает человек на этой должности. Саутгейт всегда защищал своих игроков, что тоже не могло не отразиться на нем. Надеюсь, у него будет время восстановиться, прежде чем мы снова увидим его в футболе.
До прихода Саутгейта многие футболисты неохотно выступали за сборную. Однако его решение уйти не стало неожиданностью. Возможно, Гарет принял его еще до начала турнира и объявил бы об этом даже в случае победы. Одно можно сказать точно: Саутгейт заслуживает аплодисментов за все свои достижения. Он поднял Англию с колен после поражения от Исландии в 2016 году.
На этом Евро команда, возможно, играла не в полную силу, но атмосфера, созданная Гаретом, помогла им дойти до еще одного финала. В целом, нужно отдать должное Саутгейту за его работу со сборной Англии. Теперь от английской команды ожидают выхода в финалы и завоевания трофеев", - сказал Ширер.
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