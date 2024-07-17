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Арсенал отклонил два предложения по трансферу воспитанника академии

Англия

Об этом сообщает talkSPORT

Арсенал отклонил два предложения по трансферу воспитанника академии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фулхэм" и "Кристал Пэлас" были отвергнуты в своих запросах по трансферу Эмиля Смит-Роу из "Арсенала". Руководство "канониров" готовы продать своего полузащитника, если предложат за него 25 млн фунтов стерлингов. Результаты Эмиля Смит-Роу после прорывной кампании 2021/22, где он отметился 10 голами в чемпионате, пошли на спад в связи с частыми травмами игрока.

"Кристал Пэлас" заинтересован в подписании полузащитника после того, как в начале лета потерял Майкла Олисе, который перешел в мюнхенскую Баварию. Хотя они заработали более 50 млн фунтов стерлингов на этой сделке, она оставила им большой пробел, который нужно заполнить в полузащите. Тем временем "Фулхэм" отчаянно пытается усилить свой состав после 13-го места в Премьер-лиге с амбициями подняться выше в турнирной таблице.

Добавим, что в прошлом сезоне Эмиль Смит-Роу провел 19 матчей и отметился 2 ассистами.

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Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Эмиль Смит-Роу
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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