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"Нет оправдания". Энцо Фернандес отреагировал на расистский скандал вокруг себя

Англия
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Извинения аргентинца

"Нет оправдания". Энцо Фернандес отреагировал на расистский скандал вокруг себя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Аргентины и лондонского "Челси" Энцо Фернандес принес свои извинения после опубликования видео, где он поет оскорбительную для многих темнокожих игроков национальной командой Франции во время празднования победы на Копа Америка:

"Хочу искренне извиниться за видео, опубликованное в моем Instagram-аккаунте во время празднования сборной. Песня является очень оскорбительной и этим словам абсолютно нет оправдания. Я против дискриминации во всех формах и извиняюсь за то, что попал в эйфорию празднования победы на Копа Америки. Это видео, тот момент, эти слова, не отражают моих убеждений или моего характера. Мне искренне жаль", - написал аргентинец в соцсетях.

Напомним, что от Фернандеса уже отписались 8 игроков "Челси".

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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