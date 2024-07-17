"Нет оправдания". Энцо Фернандес отреагировал на расистский скандал вокруг себя

Полузащитник сборной Аргентины и лондонского "Челси" Энцо Фернандес принес свои извинения после опубликования видео, где он поет оскорбительную для многих темнокожих игроков национальной командой Франции во время празднования победы на Копа Америка:

"Хочу искренне извиниться за видео, опубликованное в моем Instagram-аккаунте во время празднования сборной. Песня является очень оскорбительной и этим словам абсолютно нет оправдания. Я против дискриминации во всех формах и извиняюсь за то, что попал в эйфорию празднования победы на Копа Америки. Это видео, тот момент, эти слова, не отражают моих убеждений или моего характера. Мне искренне жаль", - написал аргентинец в соцсетях.

Напомним, что от Фернандеса уже отписались 8 игроков "Челси".