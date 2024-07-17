Тоттенхэм отклонил предложение Милана по Эмерсону Роялу

"Тоттенхэм" отклонил первоначальное предложение от "Милана" в размере 10 млн евро за защитника Эмерсона Рояла. 25-летний правый защитник получил устное, а затем и письменное предложение, которое было быстро отклонено, поскольку считается, что запрашиваемая цена вдвое превышала первоначальное предложение.

После этого не было никаких контактов, хотя сообщалось, что дортмундская "Боруссия" и клубы из Саудовской Аравии проявляли интерес к нему. "Шпоры" готовы оставить бразильского легионера Эмерсона, но прочесывают рынок в поисках запасного варианта на случай его ухода.

Добавим, что защитник в прошлом сезоне провел 24 матча и отметился одним забитым мячом.