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Тоттенхэм отклонил предложение Милана по Эмерсону Роялу

Англия

Об этом сообщает BBC

Тоттенхэм отклонил предложение Милана по Эмерсону Роялу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" отклонил первоначальное предложение от "Милана" в размере 10 млн евро за защитника Эмерсона Рояла. 25-летний правый защитник получил устное, а затем и письменное предложение, которое было быстро отклонено, поскольку считается, что запрашиваемая цена вдвое превышала первоначальное предложение.

После этого не было никаких контактов, хотя сообщалось, что дортмундская "Боруссия" и клубы из Саудовской Аравии проявляли интерес к нему. "Шпоры" готовы оставить бразильского легионера Эмерсона, но прочесывают рынок в поисках запасного варианта на случай его ухода.

Добавим, что защитник в прошлом сезоне провел 24 матча и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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