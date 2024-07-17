Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм отклонил предложение Милана по Эмерсону Роялу
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" отклонил первоначальное предложение от "Милана" в размере 10 млн евро за защитника Эмерсона Рояла. 25-летний правый защитник получил устное, а затем и письменное предложение, которое было быстро отклонено, поскольку считается, что запрашиваемая цена вдвое превышала первоначальное предложение.
После этого не было никаких контактов, хотя сообщалось, что дортмундская "Боруссия" и клубы из Саудовской Аравии проявляли интерес к нему. "Шпоры" готовы оставить бразильского легионера Эмерсона, но прочесывают рынок в поисках запасного варианта на случай его ухода.
Добавим, что защитник в прошлом сезоне провел 24 матча и отметился одним забитым мячом.
Популярное сейчас
- Отставка Саутгейта, презентация Мбаппе, новый трансфер Динамо. Главные новости за 16 июля
- ВСУ отошли из Крынок на Херсонщине, - СМИ
- В пару к Ярмолюку. Брентфорд заинтересовался юным талантом Днепра-1
- Официально: Гарет Саутгейт покидает пост менеджера сборной Англии
- ЛЧ. Паневежис с украинцем в заявке довершил сенсацию, провал Пюника с Вакуленко и Брактовым
- Очередной громкий скандал. Аргентина и Энцо Фернандес после победы на Копа Америка спели расистскую песню про Францию