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В Челси прокомментировали извинения Фернандеса после расистского скандала
Обошлось без жёсткого наказания
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Челси" выпустила заявление, в котором прокомментировала сложившуюся ситуацию вокруг полузащитника клуба Энцо Фернандеса.
Напомним, после победы на Кубке Америка группа игроков сборной Аргентины в автобусе спели
После этого инцидента от Энцо отписались в соцсетях 7 одноклубников из Франции (Кристофер Нкунку, Лесли Угочукву, Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Бенуа Бадьяшиль, Маланг Сарр и Уэсли Фофана) и бельгиец Ромео Лавиа.
"Футбольный клуб "Челси" считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, где люди из всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.
Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока и воспользуемся этим как возможностью для просвещения.
Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру", - говорится в сообщении на официальном сайте "синих".
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