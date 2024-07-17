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В Челси прокомментировали извинения Фернандеса после расистского скандала

Англия

Обошлось без жёсткого наказания

В Челси прокомментировали извинения Фернандеса после расистского скандала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Челси" выпустила заявление, в котором прокомментировала сложившуюся ситуацию вокруг полузащитника клуба Энцо Фернандеса.

Напомним, после победы на Кубке Америка группа игроков сборной Аргентины в автобусе спели песню с элементами расизма про национальную команду Франции. В их числе находился и Фернандес.

После этого инцидента от Энцо отписались в соцсетях 7 одноклубников из Франции (Кристофер Нкунку, Лесли Угочукву, Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Бенуа Бадьяшиль, Маланг Сарр и Уэсли Фофана) и бельгиец Ромео Лавиа.

"Футбольный клуб "Челси" считает все формы дискриминационного поведения совершенно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, где люди из всех культур, сообществ и идентичностей чувствуют себя желанными гостями.

Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока и воспользуемся этим как возможностью для просвещения.

Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру", - говорится в сообщении на официальном сайте "синих".

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
17.07.2024 в 10:37
Цікаво, не один білий гравець Челсі не відписався. Це що, означає, що всі білі гравці Челсі расисти?
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
17.07.2024 в 10:37
Цікаво, не один білий гравець Челсі не відписався. Це що, означає, що всі білі гравці Челсі расисти?
Ответить
0
0

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