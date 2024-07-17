В Челси прокомментировали извинения Фернандеса после расистского скандала

Пресс-служба "Челси" выпустила заявление, в котором прокомментировала сложившуюся ситуацию вокруг полузащитника клуба Энцо Фернандеса.

Напомним, после победы на Кубке Америка группа игроков сборной Аргентины в автобусе спели песню с элементами расизма про национальную команду Франции. В их числе находился и Фернандес.

После этого инцидента от Энцо отписались в соцсетях 7 одноклубников из Франции (Кристофер Нкунку, Лесли Угочукву, Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Бенуа Бадьяшиль, Маланг Сарр и Уэсли Фофана) и бельгиец Ромео Лавиа.