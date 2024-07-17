18-летний защитник Лилля присоединится к Ман Юнайтед за полсотни миллионов фунтов

Один из самых талантливых центральных защитников Европы Лени Йоро отправился в Англию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с "Манчестер Юнайтед".

Как информирует The Athletic, Йоро присоединится к "Ман Юнайтед" за 52 млн фунтов (62 млн евро). 18-летний бек сначала хотел перейти в мадридский "Реал", но "бланкос" отказывались удовлетворить требования "Лилля". Также к Йоро присматривались "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль".

"Юнайтед" также интересуется центрбеком "Баварии" де Лигтом, и центрбеком "Эвертона" Брентуэйтом.

В прошлом сезоне Йоро сыграл за "Лилль" 44 матча во всех турнирах.