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18-летний защитник Лилля присоединится к Ман Юнайтед за полсотни миллионов фунтов

Англия

Лени Йоро выбрал новый клуб

18-летний защитник Лилля присоединится к Ман Юнайтед за полсотни миллионов фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из самых талантливых центральных защитников Европы Лени Йоро отправился в Англию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с "Манчестер Юнайтед".

Как информирует The Athletic, Йоро присоединится к "Ман Юнайтед" за 52 млн фунтов (62 млн евро). 18-летний бек сначала хотел перейти в мадридский "Реал", но "бланкос" отказывались удовлетворить требования "Лилля". Также к Йоро присматривались "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль".

"Юнайтед" также интересуется центрбеком "Баварии" де Лигтом, и центрбеком "Эвертона" Брентуэйтом.

В прошлом сезоне Йоро сыграл за "Лилль" 44 матча во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Лилль Лени Йоро
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Сапожников
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