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18-летний защитник Лилля присоединится к Ман Юнайтед за полсотни миллионов фунтов
Лени Йоро выбрал новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых талантливых центральных защитников Европы Лени Йоро отправился в Англию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с "Манчестер Юнайтед".
Как информирует The Athletic, Йоро присоединится к "Ман Юнайтед" за 52 млн фунтов (62 млн евро). 18-летний бек сначала хотел перейти в мадридский "Реал", но "бланкос" отказывались удовлетворить требования "Лилля". Также к Йоро присматривались "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль".
"Юнайтед" также интересуется центрбеком "Баварии" де Лигтом, и центрбеком "Эвертона" Брентуэйтом.
В прошлом сезоне Йоро сыграл за "Лилль" 44 матча во всех турнирах.
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