Коул Палмер пытался убедить Олли Уоткинса покинуть Астон Виллу и перейти в Челси

Коул Палмер и Олли Уоткинс провели последний месяц в Германии, представляя сборную Англии, и завязали крепкие дружеские и игровые отношения. Они могли выходить на замену в течение всего Евро-2024, но оба игрока имели значительное влияние на игры сборной Англии. В частности, Палмер ассистировал Уоткинсу, который забил победный гол в полуфинале против Нидерландов.

Сообщается, что атакующий полузащитник сказал 28-летнему нападающему, что их химия на футбольном поле может вывести "Челси" на новый уровень в следующем сезоне, если он переедет этим летом. Этим летом "синие" ищут нападающего и Уоткинс прочно закрепился на их радаре. В рамках переговоров "Челси" готов предложить Конора Галлахера, который уже некоторое время является трансферной целью "Астон Виллы".

Добавим, что в прошлом сезоне Олли Уоткинс провел 53 матча, где отметился 27 голами и 13 передачами.