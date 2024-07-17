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Коул Палмер пытался убедить Олли Уоткинса покинуть Астон Виллу и перейти в Челси

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Коул Палмер пытался убедить Олли Уоткинса покинуть Астон Виллу и перейти в Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Коул Палмер и Олли Уоткинс провели последний месяц в Германии, представляя сборную Англии, и завязали крепкие дружеские и игровые отношения. Они могли выходить на замену в течение всего Евро-2024, но оба игрока имели значительное влияние на игры сборной Англии. В частности, Палмер ассистировал Уоткинсу, который забил победный гол в полуфинале против Нидерландов.

Сообщается, что атакующий полузащитник сказал 28-летнему нападающему, что их химия на футбольном поле может вывести "Челси" на новый уровень в следующем сезоне, если он переедет этим летом. Этим летом "синие" ищут нападающего и Уоткинс прочно закрепился на их радаре. В рамках переговоров "Челси" готов предложить Конора Галлахера, который уже некоторое время является трансферной целью "Астон Виллы".

Добавим, что в прошлом сезоне Олли Уоткинс провел 53 матча, где отметился 27 голами и 13 передачами.

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Англия Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Олли Уоткинс Коул Палмер
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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