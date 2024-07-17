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Англия хочет назначить Гвардиолу главным тренером сборной
Подгонять специалиста не станут
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии рассмотрит идею назначения Пепа Гвардиолы на должность главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает The Independent.
ФА готова назначить на год временным тренером Ли Карсли, который занимается командой Англии U-21. Летом 2025 года у Гвардиолы закончится контракт с "Манчестер Сити" и он потенциально будет свободным.
Кроме Гвардиолы, в шорт-листе англичан на замену Гарета Саутгейта, который недавно подал в отставку, также есть Эдди Хау, Грэм Поттер, Томас Тухель и Маурусио Почеттино.
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