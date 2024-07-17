ФИФА начала расследование из-за расистских и гомофобных кричалок игроков сборной Аргентины

После жалобы Французской федерации футбола ФИФА начала расследование расистских и гомофобных скандирований полузащитника Энцо Фернандеса и других игроков сборной Аргентины после выигранного финала Кубка Америки.

"ФИФА известно о видео, распространенном в социальных сетях. Этот инцидент расследуется. ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера в сети появилось видео , в котором группа аргентинских футболистов поёт кричалку со времён финала чемпионата мира-2022, в которой высмеивается африканское происхождение некоторых игроков сборной Франции и содержится намёк на нетрадиционную ориентацию звёздного нападающего Килиана Мбаппе.