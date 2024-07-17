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ФИФА начала расследование из-за расистских и гомофобных кричалок игроков сборной Аргентины
Эпопея продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
После жалобы Французской федерации футбола ФИФА начала расследование расистских и гомофобных скандирований полузащитника Энцо Фернандеса и других игроков сборной Аргентины после выигранного финала Кубка Америки.
"ФИФА известно о видео, распространенном в социальных сетях. Этот инцидент расследуется.
ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц", - говорится в заявлении.
Напомним, вчера в сети появилось
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