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ФИФА начала расследование из-за расистских и гомофобных кричалок игроков сборной Аргентины

Англия
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ФИФА начала расследование из-за расистских и гомофобных кричалок игроков сборной Аргентины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После жалобы Французской федерации футбола ФИФА начала расследование расистских и гомофобных скандирований полузащитника Энцо Фернандеса и других игроков сборной Аргентины после выигранного финала Кубка Америки.

"ФИФА известно о видео, распространенном в социальных сетях. Этот инцидент расследуется.

ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера в сети появилось видео, в котором группа аргентинских футболистов поёт кричалку со времён финала чемпионата мира-2022, в которой высмеивается африканское происхождение некоторых игроков сборной Франции и содержится намёк на нетрадиционную ориентацию звёздного нападающего Килиана Мбаппе.

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Аргентина Франция расизм ФИФА Энцо Фернандес
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Источник:
France24
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Algrab (Костопiль)
17.07.2024 в 14:54
Та що там розслідувати....Забрати куплений титул ЧС, і як мінімум, два ЗМ у Меськи ...тоді трішки посядуть на ср.ку...
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Комментарии 1
Algrab (Костопiль)
17.07.2024 в 14:54
Та що там розслідувати....Забрати куплений титул ЧС, і як мінімум, два ЗМ у Меськи ...тоді трішки посядуть на ср.ку...
Ответить
0
0

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