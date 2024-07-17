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Вест Хэм договорился с Ниццей о трансфере Тодибо
Об этом сообщает Sky Sports
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" согласовал трансфер с "Ниццей" по защитнику Жан-Клеру Тодибо. Соглашение предусматривает аренду с правом выкупа за 27 млн фунтов стерлингов.
Однако сам игрок больше склоняется к переходу в "Ювентус", который также заинтересован в услугах француза. Для этого туринцам надо избавиться от нескольких игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость в клубе.
Добавим, что Жан-Клер Тодибо в прошлом сезоне провел 33 матча и отметился 3 результативными передачами.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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