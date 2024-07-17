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Вест Хэм договорился с Ниццей о трансфере Тодибо

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Вест Хэм договорился с Ниццей о трансфере Тодибо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вест Хэм" согласовал трансфер с "Ниццей" по защитнику Жан-Клеру Тодибо. Соглашение предусматривает аренду с правом выкупа за 27 млн фунтов стерлингов.

Однако сам игрок больше склоняется к переходу в "Ювентус", который также заинтересован в услугах француза. Для этого туринцам надо избавиться от нескольких игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость в клубе.

Добавим, что Жан-Клер Тодибо в прошлом сезоне провел 33 матча и отметился 3 результативными передачами.

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Ницца Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Жан-Клер Тодибо
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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