Вест Хэм договорился с Ниццей о трансфере Тодибо

"Вест Хэм" согласовал трансфер с "Ниццей" по защитнику Жан-Клеру Тодибо. Соглашение предусматривает аренду с правом выкупа за 27 млн фунтов стерлингов.

Однако сам игрок больше склоняется к переходу в "Ювентус", который также заинтересован в услугах француза. Для этого туринцам надо избавиться от нескольких игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость в клубе.

Добавим, что Жан-Клер Тодибо в прошлом сезоне провел 33 матча и отметился 3 результативными передачами.