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МЮ отклонил предложение Фулхэма относительно трансфера своего полузащитника
Об этом сообщает Sky Sports
Getty Images / Global Images Ukraine
"Фулхэм" рассматривает новую попытку приобрести Скотта МакТоминея после отклонения предложения в 17 млн фунтов стерлингов от "Манчестер Юнайтед". У лондонцев продолжаются внутренние дискуссии относительно того, стоит ли возвращаться со вторым предложением за шотландца.
Сообщается, что "Фулхэм" предпринял попытку подписать игрока в начале трансферного окна. Скотт МакТоминей остается главной трансферной целью "дачников", чтобы заменить Жоао Пальинью, который летом перешел в "Баварию".
Добавим, что в прошлом сезоне шотландский полузащитник провел 43 матча, где отметился 10 голами и 3 передачами.
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