МЮ отклонил предложение Фулхэма относительно трансфера своего полузащитника

"Фулхэм" рассматривает новую попытку приобрести Скотта МакТоминея после отклонения предложения в 17 млн фунтов стерлингов от "Манчестер Юнайтед". У лондонцев продолжаются внутренние дискуссии относительно того, стоит ли возвращаться со вторым предложением за шотландца.

Сообщается, что "Фулхэм" предпринял попытку подписать игрока в начале трансферного окна. Скотт МакТоминей остается главной трансферной целью "дачников", чтобы заменить Жоао Пальинью, который летом перешел в "Баварию".

Добавим, что в прошлом сезоне шотландский полузащитник провел 43 матча, где отметился 10 голами и 3 передачами.