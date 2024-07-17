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МЮ отклонил предложение Фулхэма относительно трансфера своего полузащитника

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

МЮ отклонил предложение Фулхэма относительно трансфера своего полузащитника

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Фулхэм" рассматривает новую попытку приобрести Скотта МакТоминея после отклонения предложения в 17 млн фунтов стерлингов от "Манчестер Юнайтед". У лондонцев продолжаются внутренние дискуссии относительно того, стоит ли возвращаться со вторым предложением за шотландца.

Сообщается, что "Фулхэм" предпринял попытку подписать игрока в начале трансферного окна. Скотт МакТоминей остается главной трансферной целью "дачников", чтобы заменить Жоао Пальинью, который летом перешел в "Баварию".

Добавим, что в прошлом сезоне шотландский полузащитник провел 43 матча, где отметился 10 голами и 3 передачами.

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Фулхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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