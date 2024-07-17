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Известный в прошлом игрок Эвертона стал помощником Слота в Ливерпуле

Англия
Обновлено

Клуб пока не разглашает детали контракта

Известный в прошлом игрок Эвертона стал помощником Слота в Ливерпуле

Фото: ajax.nl

Новина українською

Джон Хейтинга подписал контракт с "Ливерпулем" в качестве ассистента главного тренера команды, Арне Слота.

Джон - бывший игрок сборной Нидерландов и «Аякса». 40-летний специалист также выступал за "Атлетико Мадрид", "Эвертон" и "Фулхэм".

После завершения карьеры игрока Хейтинга работал наставником "Аякса". Он также был ассистентом тренера "Вест Хэма".

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Джон Хейтинга Ливерпуль
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Источник:
liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
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