Известный в прошлом игрок Эвертона стал помощником Слота в Ливерпуле

Джон Хейтинга подписал контракт с "Ливерпулем" в качестве ассистента главного тренера команды, Арне Слота.

John Heitinga has been appointed to our backroom staff in the position of assistant coach ???? — Liverpool FC (@LFC) July 17, 2024

Джон - бывший игрок сборной Нидерландов и «Аякса». 40-летний специалист также выступал за "Атлетико Мадрид", "Эвертон" и "Фулхэм".

После завершения карьеры игрока Хейтинга работал наставником "Аякса". Он также был ассистентом тренера "Вест Хэма".