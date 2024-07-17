Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный в прошлом игрок Эвертона стал помощником Слота в Ливерпуле
Клуб пока не разглашает детали контракта
Фото: ajax.nl
Джон Хейтинга подписал контракт с "Ливерпулем" в качестве ассистента главного тренера команды, Арне Слота.
John Heitinga has been appointed to our backroom staff in the position of assistant coach ????— Liverpool FC (@LFC) July 17, 2024
Джон - бывший игрок сборной Нидерландов и «Аякса». 40-летний специалист также выступал за "Атлетико Мадрид", "Эвертон" и "Фулхэм".
После завершения карьеры игрока Хейтинга работал наставником "Аякса". Он также был ассистентом тренера "Вест Хэма".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-23 - Парагвай U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 18.07.2024
- Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом
- Отставка Саутгейта, презентация Мбаппе, новый трансфер Динамо. Главные новости за 16 июля
- AS: У Лунина есть "блестящее" предложение от Арсенала
- Источник: Мирон Маркевич покинул Карпаты
- Наставник Партизана: Киевское Динамо находится на уровне московского Динамо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн