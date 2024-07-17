Главный тренер женской сборной Англии прокомментировала слухи о назначении на место Саутгейта

После ухода Гарета Саутгейта с поста тренера мужской сборной Англии после поражения команды в финале Евро-2024, появились слухи, что Сарина Вигман, наставница женской сборной "львиц", может стать его преемницей.

Эти слухи быстро распространились в социальных сетях. Назначение Вигман стало бы историческим шагом для FA. Поэтому 54-летняя специалистка прокомментировала такое развитие событий: