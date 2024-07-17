  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер женской сборной Англии прокомментировала слухи о назначении на место Саутгейта
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер женской сборной Англии прокомментировала слухи о назначении на место Саутгейта

Англия
Обновлено

Я со львицами (с)

Главный тренер женской сборной Англии прокомментировала слухи о назначении на место Саутгейта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После ухода Гарета Саутгейта с поста тренера мужской сборной Англии после поражения команды в финале Евро-2024, появились слухи, что Сарина Вигман, наставница женской сборной "львиц", может стать его преемницей.

Эти слухи быстро распространились в социальных сетях. Назначение Вигман стало бы историческим шагом для FA. Поэтому 54-летняя специалистка прокомментировала такое развитие событий:

"Честно говоря, я считаю, что это неуместный разговор", - сказала Вигман, комментируя слухи. - Я со "львицами" и очень счастлива".

По теме
yellow-arrow
Миколенко пропустит часть предсезонной подготовки Эвертона. Он все еще залечивает травму
yellow-arrow
Забарный вернулся из отпуска и присоединился к тренировкам с Борнмутом
yellow-arrow
Известный в прошлом игрок Эвертона стал помощником Слота в Ливерпуле
Англия Гарет Саутгейт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bolavip
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости