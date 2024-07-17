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Главный тренер женской сборной Англии прокомментировала слухи о назначении на место Саутгейта
Я со львицами (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
После ухода Гарета Саутгейта с поста тренера мужской сборной Англии после поражения команды в финале Евро-2024, появились слухи, что Сарина Вигман, наставница женской сборной "львиц", может стать его преемницей.
Эти слухи быстро распространились в социальных сетях. Назначение Вигман стало бы историческим шагом для FA. Поэтому 54-летняя специалистка прокомментировала такое развитие событий:
"Честно говоря, я считаю, что это неуместный разговор", - сказала Вигман, комментируя слухи. - Я со "львицами" и очень счастлива".
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