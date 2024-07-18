Вест Хэм ведет переговоры о подписании защитника Манчестер Юнайтед

У 26-річного Аарона Ван-Біссаки закінчується останній рік контракту на "Олд Траффорд". У січні "МЮ" активував однорічну опцію в контракті правого захисника, яка поширюється на сезон 2024/25. Таким чином, "Манчестер Юнайтед" більше не має можливості підстрахуватися даною опцією і шукає можливість її продажу.

Діого Далот - беззаперечний вибір Еріка тен Гага на позиції правого захисника. Через травми лівих захисників Люка Шоу та Тайрелла Маласії тренер "червоних дияволів" протягом більшої частини сезону ставив Далота на позиції лівого захисника, а Ван-Біссаку - правого, або ж навпаки. Але після масової чистки команди, Ван-Біссака отримав зелене світло і його перехід у "Вест Гем" вже на стадії завершення. "Молотобійці" відчувають нестачу на позиції правого захисника після того, як Бен Джонсон приєднався до "Іпсвіч Таун" на правах вільного агента. Наразі лише Владімір Цоуфал є єдиним спеціалізованим правим захисником, доступним для нового боса Хулена Лопетегі. Переговори між "МЮ" та "Вест Гемом" просуваються і наближаються до завершальної стадії. "Манкуніанці" чітко дали зрозуміти, що хочуть отримати за свого гравця 15 млн фунтів стерлінгів, і це не та сума, яка стримує "Молотобійців".

Додамо, що в минулому сезоні Аарон Ван-Біссака провів 30 матчів та віддав 3 результативні передачі.