  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм интересуется вингером лондонского Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм интересуется вингером лондонского Арсенала

Англия

Об этом сообщает talkSPORT

Вест Хэм интересуется вингером лондонского Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хулен Лопетеги проводит кардинальные изменения после того, как возглавил "Вест Хэм". Немало ветеранов уже покинули клуб, зато "молотобойцы" также занимаются над укреплением состава на грядущий сезон.

Сообщается, что "Вест Хэм" заинтересован в подписании игрока "Арсенала" Риса Нелсона. Вингер также настроен покинуть "канониров" из-за нехватки игровой практики в клубе (1 матч сыграл со старта в АПЛ в последней кампании). "Молотобойцам" же придется за него заплатить около 25 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в прошлом сезоне Рис Нелсон провел 24 матча, где отметился голом и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм ведет переговоры о подписании защитника Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Юрген Клопп отказался возглавить сборную Англии
yellow-arrow
Главный тренер женской сборной Англии прокомментировала слухи о назначении на место Саутгейта
Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Рис Нелсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости