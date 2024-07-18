Вест Хэм интересуется вингером лондонского Арсенала

Хулен Лопетеги проводит кардинальные изменения после того, как возглавил "Вест Хэм". Немало ветеранов уже покинули клуб, зато "молотобойцы" также занимаются над укреплением состава на грядущий сезон.

Сообщается, что "Вест Хэм" заинтересован в подписании игрока "Арсенала" Риса Нелсона. Вингер также настроен покинуть "канониров" из-за нехватки игровой практики в клубе (1 матч сыграл со старта в АПЛ в последней кампании). "Молотобойцам" же придется за него заплатить около 25 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в прошлом сезоне Рис Нелсон провел 24 матча, где отметился голом и 3 ассистами.