Никола Миленкович - игрок Ноттингем Форест

"Ноттингем Форест" приобрел защитника "Фиорентины" Николу Миленковича. Контракт сербского игрока с новым клубом рассчитан на пять лет.

"Мы рады приветствовать Николу в "Ноттингем Форест" сегодня. Он является ключевой частью нашего планирования состава этим летом, и я знаю, с каким энтузиазмом он хотел присоединиться к клубу. Мы уже давно восхищаемся его выступлениями в составе сборной Сербии, а также в Серии А и еврокубках за "Фиорентину". Мы рады, что он принесет свой опыт и качества в "Ноттингем Форест", - заявил генеральный директор "лесников" Росс Уилсон.

Добавим, что Никола Миленкович дважды был финалистом Лиги конференций в составе "Фиорентины". Всего в прошлом сезоне игрок провел 50 матчей и отдал 2 результативные передачи.