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Никола Миленкович - игрок Ноттингем Форест

Англия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Никола Миленкович - игрок Ноттингем Форест

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" приобрел защитника "Фиорентины" Николу Миленковича. Контракт сербского игрока с новым клубом рассчитан на пять лет.

"Мы рады приветствовать Николу в "Ноттингем Форест" сегодня. Он является ключевой частью нашего планирования состава этим летом, и я знаю, с каким энтузиазмом он хотел присоединиться к клубу. Мы уже давно восхищаемся его выступлениями в составе сборной Сербии, а также в Серии А и еврокубках за "Фиорентину". Мы рады, что он принесет свой опыт и качества в "Ноттингем Форест", - заявил генеральный директор "лесников" Росс Уилсон.

Добавим, что Никола Миленкович дважды был финалистом Лиги конференций в составе "Фиорентины". Всего в прошлом сезоне игрок провел 50 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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Ноттингем Форест Фиорентина (Флоренция) Никола Миленкович
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Источник:
Ноттінгем Форест
Опубликовал: Александр Гресь
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