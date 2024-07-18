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Фулхэм проявляет интерес к полузащитнику Флуминенсе

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Фулхэм проявляет интерес к полузащитнику Флуминенсе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фулхэм" ищет полузащитника на замену Жоао Пальиньи, который недавно перешел в мюнхенскую "Баварию". "Дачники" не оставляют попыток подписать Скотта МакТоминея из "МЮ", однако они рассматривают и другие варианты укрепления своего состава.

Сообщается, что "Фулхэм" ведет переговоры с бразильским "Флуминенсе" по поводу подписания опорника Андре. Кроме того, английскому клубу также нужно договориться с самим игроком относительно его трансфера. Считается, что "Флуминенсе" оценивает бразильца в 25 млн фунтов стерлингов, что станет рекордной суммой за всю историю клуба.

Добавим, что в текущем сезоне Андре провел 19 матчей и отметился результативной передачей.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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