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Фулхэм проявляет интерес к полузащитнику Флуминенсе
Об этом сообщает Sky Sports
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" ищет полузащитника на замену Жоао Пальиньи, который недавно перешел в мюнхенскую "Баварию". "Дачники" не оставляют попыток подписать Скотта МакТоминея из "МЮ", однако они рассматривают и другие варианты укрепления своего состава.
Сообщается, что "Фулхэм" ведет переговоры с бразильским "Флуминенсе" по поводу подписания опорника Андре. Кроме того, английскому клубу также нужно договориться с самим игроком относительно его трансфера. Считается, что "Флуминенсе" оценивает бразильца в 25 млн фунтов стерлингов, что станет рекордной суммой за всю историю клуба.
Добавим, что в текущем сезоне Андре провел 19 матчей и отметился результативной передачей.
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