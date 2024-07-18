Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд снизил цену на своего звездного форварда на 30 миллионов фунтов
Теперь англичане хотят получить 50 млн
Getty Images/Global Images Ukraine
Похоже, "Брентфорд" понял, что продать своего нападающего Айвена Тоуни за космическую сумму не удастся, поэтому существенно снизил свои финансовые требования.
Как сообщает The Sun, еще зимой за игрока англичане просили от 80 до 100 миллионов фунтов стерлингов, но теперь любому клубу за форварда достаточно будет сделать предложение в 50 миллионов фунтов.
Напомним, что у Тоуни контракт с "Брентфордом" рассчитан до июня 2025 года.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Днепр-1 снялся с соревнований УПЛ, - СМИ
- Силы обороны отошли из Урожайного в Донецкой области
- Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1
- Манчестер Сити определился с ценой за трансфер их голкипера
- Контрольный матч. Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2. Ужасная концовка встречи
- С игрой в обороне нужно что-то делать. ТМ. Динамо - Унион 2:3
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн