Брентфорд снизил цену на своего звездного форварда на 30 миллионов фунтов

Похоже, "Брентфорд" понял, что продать своего нападающего Айвена Тоуни за космическую сумму не удастся, поэтому существенно снизил свои финансовые требования.

Как сообщает The Sun, еще зимой за игрока англичане просили от 80 до 100 миллионов фунтов стерлингов, но теперь любому клубу за форварда достаточно будет сделать предложение в 50 миллионов фунтов.

Напомним, что у Тоуни контракт с "Брентфордом" рассчитан до июня 2025 года.