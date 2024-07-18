Звезду Манчестер Юнайтед лишили водительских прав на шесть месяцев

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд был оштрафован и лишен водительских прав на шесть месяцев.

По информации Manchester Evening News, футболист превысил скорость на автомагистрали М60. Игрок ехал более 100 миль в час, что значительно превышало разрешенный лимит.

В суде Рашфорд объяснил свои действия: "Меня преследовали".

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