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Звезду Манчестер Юнайтед лишили водительских прав на шесть месяцев
Почему?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд был оштрафован и лишен водительских прав на шесть месяцев.
По информации Manchester Evening News, футболист превысил скорость на автомагистрали М60. Игрок ехал более 100 миль в час, что значительно превышало разрешенный лимит.
В суде Рашфорд объяснил свои действия: "Меня преследовали".
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Источник:Manchester Evening News
Опубликовал: Екатерина Власова
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