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Звезду Манчестер Юнайтед лишили водительских прав на шесть месяцев

Англия
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Звезду Манчестер Юнайтед лишили водительских прав на шесть месяцев

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд был оштрафован и лишен водительских прав на шесть месяцев.

По информации Manchester Evening News, футболист превысил скорость на автомагистрали М60. Игрок ехал более 100 миль в час, что значительно превышало разрешенный лимит.

В суде Рашфорд объяснил свои действия: "Меня преследовали".

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Екатерина Власова
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