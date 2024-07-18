  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Талант Лилля выбрал Манчестер Юнайтед под давлением своего клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талант Лилля выбрал Манчестер Юнайтед под давлением своего клуба

Англия
Обновлено

Футболист хотел играть в Реале

Талант Лилля выбрал Манчестер Юнайтед под давлением своего клуба

losc

Новина українською

Центральный защитник "Лилля" Лени Йоро вскоре подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед".

По информации испанского издания Marca, "Лилль" поставил перед Йоро ультиматум: либо он способствует трансферу в "МЮ" этим летом, либо ему будет гарантировано нулевое игровое время в Лиге 1 в следующем сезоне.

Сначала Йоро стремился перейти в мадридский "Реал", с которым уже были согласованы личные условия. Однако, "Манчестер Юнайтед" убедил как самого игрока, так и "Лилль", предложив лучшую финансовую сделку.

Читайте также18-летний защитник Лилля присоединится к Ман Юнайтед за полсотни миллионов фунтов
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити подписал бывшего одноклубника Довбика и Цыганкова
yellow-arrow
Звезду Манчестер Юнайтед лишили водительских прав на шесть месяцев
yellow-arrow
Лион подписал талантливого форварда из Саутгемптона - Романо
Манчестер Юнайтед Лилль Лени Йоро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости