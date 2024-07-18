Талант Лилля выбрал Манчестер Юнайтед под давлением своего клуба

Центральный защитник "Лилля" Лени Йоро вскоре подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед".

По информации испанского издания Marca, "Лилль" поставил перед Йоро ультиматум: либо он способствует трансферу в "МЮ" этим летом, либо ему будет гарантировано нулевое игровое время в Лиге 1 в следующем сезоне.

Сначала Йоро стремился перейти в мадридский "Реал", с которым уже были согласованы личные условия. Однако, "Манчестер Юнайтед" убедил как самого игрока, так и "Лилль", предложив лучшую финансовую сделку.