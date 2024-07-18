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Талант Лилля выбрал Манчестер Юнайтед под давлением своего клуба
Футболист хотел играть в Реале
losc
Центральный защитник "Лилля" Лени Йоро вскоре подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед".
По информации испанского издания Marca, "Лилль" поставил перед Йоро ультиматум: либо он способствует трансферу в "МЮ" этим летом, либо ему будет гарантировано нулевое игровое время в Лиге 1 в следующем сезоне.
Сначала Йоро стремился перейти в мадридский "Реал", с которым уже были согласованы личные условия. Однако, "Манчестер Юнайтед" убедил как самого игрока, так и "Лилль", предложив лучшую финансовую сделку.
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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