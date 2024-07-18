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Манчестер Сити подписал бывшего одноклубника Довбика и Цыганкова

Англия
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Бразилец перешел в АПЛ

Манчестер Сити подписал бывшего одноклубника Довбика и Цыганкова

Мan Сitу

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"Манчестер Сити" объявил о подписании бразильского вингера Савио.

Футболист заключил соглашение с "горожанами", которое рассчитано на пять лет - до июня 2029 года.

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В прошлом сезоне "Жирона" взяла в аренду Савио из французского "Труа“ за 5 миллионов евро. Вингер за испанский клуб забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 41 матче.

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Источник:
man city
Опубликовал: Екатерина Власова
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