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Манчестер Сити подписал бывшего одноклубника Довбика и Цыганкова
Бразилец перешел в АПЛ
Мan Сitу
"Манчестер Сити" объявил о подписании бразильского вингера Савио.
Футболист заключил соглашение с "горожанами", которое рассчитано на пять лет - до июня 2029 года.
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Bem-vindo! ????— Manchester City (@ManCity) July 18, 2024
We are delighted to announce the signing of Savinho! ✍️
В прошлом сезоне "Жирона" взяла в аренду Савио из французского "Труа“ за 5 миллионов евро. Вингер за испанский клуб забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 41 матче.
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Источник:man city
Опубликовал: Екатерина Власова
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