  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Манчестер Юнайтед обошел Реал и подписал талантливого защитника Лилля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Манчестер Юнайтед обошел Реал и подписал талантливого защитника Лилля

Англия
Обновлено

Это честь для меня (с)

Официально: Манчестер Юнайтед обошел Реал и подписал талантливого защитника Лилля

losc

Новина українською

Центральный защитник Лени Йоро подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до июня 2029 года и имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

"Быть в клубе с таким авторитетом и амбициями, как "МЮ" на таком раннем этапе моей карьеры - это честь для меня", – сказал футболист.

Йоро присоединился к английскому клубу из "Лилля", где за основную команду провел 60 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Sky Sports подтверждает интерес Наполи к Миколенко
yellow-arrow
Манчестер Сити подписал бывшего одноклубника Довбика и Цыганкова
yellow-arrow
Талант Лилля выбрал Манчестер Юнайтед под давлением своего клуба
Манчестер Юнайтед Лилль Лени Йоро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости