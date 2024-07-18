Официально: Манчестер Юнайтед обошел Реал и подписал талантливого защитника Лилля

Центральный защитник Лени Йоро подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до июня 2029 года и имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

"Быть в клубе с таким авторитетом и амбициями, как "МЮ" на таком раннем этапе моей карьеры - это честь для меня", – сказал футболист.

Йоро присоединился к английскому клубу из "Лилля", где за основную команду провел 60 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.