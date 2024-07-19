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Челси интересуется нападающим Ланса

Англия

Об этом сообщает L'Equipe

Челси интересуется нападающим Ланса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ланса" Эли Ваи находится в ожидании трансфера в летнее межсезонье. По меньшей мере два клуба выразили заинтересованность, включая "Челси".

Сообщается, что лондонский клуб вновь вышел на контакт в последние дни, чтобы выяснить, возможен ли трансфер игрока. После того, как нападающий заявил, что готов сменить клубную прописку, футболист все еще находится на севере Франции. "Синие" еще не сделали предложение и ждут решения руководства "Ланса" относительно трансфера игрока.

Добавим, что Эли Ваи в прошлом сезоне провел 37 матчей, где отметился 12 голами и 4 передачами.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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