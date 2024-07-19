Челси предложили подписать двух форвардов Пари Сен-Жермен этим летом

Французский гранд стремится пополнить свой состав игроками, продвигая сделку о подписании форварда "Наполи" Виктора Осимхена. Агент нигерийца находится в Париже на переговорах с "ПСЖ", который считает, что сделка по 25-летнему нападающему вполне возможна. "Наполи" требует выполнения условия отступных за форварда в размере около 110 млн фунтов стерлингов, чтобы расстаться с игроком.

Для того, чтобы продвинуться в трансфере Осимхена, "ПСЖ" выставил на продажу двух своих нападающих. Этим летом "Челси" ищет нападающего, и хотя сделка с нигерийцем, похоже, не состоится, "ПСЖ" предложил им альтернативный вариант. Посредники связались с клубами, чтобы сообщить им о доступности Рандаля Коло Муани и Гонсалу Рамуша. Продажа этих двух нападающих позволит парижскому клубу также разгрузить зарплатную ведомость, зато "Челси" будет иметь хорошие опции в атаке, поскольку Николас Джексон провел неудачный сезон в составе "синих".

Добавим, что Коло Муани и Рамуш в прошлом сезоне отметились 12 и 14 голами соответственно во всех турнирах.