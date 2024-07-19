Эвертон хочет избавиться от своего нападающего в летнее межсезонье

В "Эвертоне" продолжаются масштабные изменения в составе. Бен Годфри, Андре Гомеш уже покинули команду, Амаду Онана и Калверт-Льюин тоже очень близки к смене клубной прописки этим летом. Впрочем, это не единственные изменения, которые могут произойти в стане "ирисок".

По информации Football Insider, "Эвертон" сказал форварду Бету, что он может найти новый клуб после того, как начал предварительные переговоры с "Болоньей" относительно потенциального трансфера. Представитель Серии А изучает условия сделки с 26-летним футболистом, поскольку ищет замену новичку "МЮ" Джошуа Зиркзее. У форварда "Эвертона" осталось еще три года по его соглашению на "Гудисон Парк", но Шон Дайч дал зеленый свет на его уход.

Добавим, что в прошлом сезоне Бету провел 37 матчей, где отметился 5 голами и результативной передачей.