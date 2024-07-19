"Вест Хэм" заинтересован в подписании бывшего полузащитника Челси Н'Голо Канте из "Аль-Иттихада". По предварительным данным, сумма сделки может составить около 20 млн фунтов стерлингов и "молотобойцы" решают, делать ли официальное предложение по трансферу.

Впрочем, заработная плата может оказаться препятствием для приобретения 33-летнего игрока, который переехал в Саудовскую Аравию в 2023 году после семи лет в "Челси". Кроме того, по информации Фабрицио Романо, "Аль-Иттихад" не намерен продавать француза, который считается ключевым игроком в команде.

Добавим, что в прошлом сезоне Н'Голо Канте провел 50 матчей (6 из них на Евро-2024), где отметился 4 голами и 6 ассистами.