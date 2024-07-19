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Саутгемптон продлил контракт с нападающим Адамом Армстронгом

Англия

Об этом говорится на сайте клуба

Саутгемптон продлил контракт с нападающим Адамом Армстронгом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Саутгемптон", который из-за плей-офф вернулся в Премьер-лигу, продлил сотрудничество со своим нападающим Адамом Армстронгом. Новое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

"Это удивительно. Завершение прошлого сезона, этот кайф, возвращение в предсезонную подготовку и начало нового - все это вызывает воспоминания, поэтому я в восторге. Я с нетерпением жду возвращения в Премьер-лигу, лучшую лигу в мире. Нужно просто наслаждаться этим и, надеюсь, не останавливаться на достигнутом", - заявил Адам Армстронг после подписания нового контракта.

Напомним, что именно победный удар 27-летнего форварда на "Уэмбли" в майском финале плей-офф против "Лидс Юнайтед" обеспечил "святым" возвращение в Премьер-лигу. В общем, в прошлом сезоне Адам Армстронг отметился 24 голами и 13 ассистами в 52 поединках во всех турнирах.

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Саутгемптон
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1 голосов
Источник:
Саутгемптон
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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grassion (Харьков)
19.07.2024 в 15:14
Где "Кисляк"? Заходи сейчас и сюда)))
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Комментарии 3
grassion (Харьков)
19.07.2024 в 15:14
Где "Кисляк"? Заходи сейчас и сюда)))
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grassion (Харьков)
19.07.2024 в 15:19
Оу Сметана , ты где?
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grassion (Харьков)
19.07.2024 в 15:20
Наверно его ещо выжимают)))
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