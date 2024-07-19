Саутгемптон продлил контракт с нападающим Адамом Армстронгом

"Саутгемптон", который из-за плей-офф вернулся в Премьер-лигу, продлил сотрудничество со своим нападающим Адамом Армстронгом. Новое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

"Это удивительно. Завершение прошлого сезона, этот кайф, возвращение в предсезонную подготовку и начало нового - все это вызывает воспоминания, поэтому я в восторге. Я с нетерпением жду возвращения в Премьер-лигу, лучшую лигу в мире. Нужно просто наслаждаться этим и, надеюсь, не останавливаться на достигнутом", - заявил Адам Армстронг после подписания нового контракта.

Напомним, что именно победный удар 27-летнего форварда на "Уэмбли" в майском финале плей-офф против "Лидс Юнайтед" обеспечил "святым" возвращение в Премьер-лигу. В общем, в прошлом сезоне Адам Армстронг отметился 24 голами и 13 ассистами в 52 поединках во всех турнирах.