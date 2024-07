Футбольная ассоциация Англии обновила критерии, по которым будет выбирать нового тренера

Футбольная ассоциация Англии (FA) обновила критерии, по которым будет выбирать нового тренера мужской сборной после ухода Гарета Саутгейта.

Вот некоторые из них:

Update - FA England men’s job criteria include:



“experienced in successfully identifying, managing and developing English qualified players”

“comfortable in a very high-profile role with intense public scrutiny”

“strong personal values and integrity and …inspiring the nation” https://t.co/5dpKvhXoKg pic.twitter.com/knn3POgqMS