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Футбольная ассоциация Англии обновила критерии, по которым будет выбирать нового тренера
FA ищет замену Саутгейту
Getty Images / Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии (FA) обновила критерии, по которым будет выбирать нового тренера мужской сборной после ухода Гарета Саутгейта.
Вот некоторые из них:
- Опыт в управлении, а также поиске и развитии квалифицированных английских игроков.
- Тренер сборной Англии всегда находится под пристальным взглядом СМИ и общественности, поэтому важно, чтобы он мог справиться с давлением и ожиданиями.
- FA стремится назначить тренера, который будет примером для подражания.
Update - FA England men’s job criteria include:— Rob Harris (@RobHarris) July 19, 2024
“experienced in successfully identifying, managing and developing English qualified players”
“comfortable in a very high-profile role with intense public scrutiny”
“strong personal values and integrity and …inspiring the nation” https://t.co/5dpKvhXoKg pic.twitter.com/knn3POgqMS
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