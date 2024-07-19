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Футбольная ассоциация Англии обновила критерии, по которым будет выбирать нового тренера

Англия

FA ищет замену Саутгейту

Футбольная ассоциация Англии обновила критерии, по которым будет выбирать нового тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольная ассоциация Англии (FA) обновила критерии, по которым будет выбирать нового тренера мужской сборной после ухода Гарета Саутгейта.

Вот некоторые из них:

  • Опыт в управлении, а также поиске и развитии квалифицированных английских игроков.
  • Тренер сборной Англии всегда находится под пристальным взглядом СМИ и общественности, поэтому важно, чтобы он мог справиться с давлением и ожиданиями.
  • FA стремится назначить тренера, который будет примером для подражания.
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Англия Гарет Саутгейт
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Источник:
Rob Harris
Опубликовал: Екатерина Власова
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