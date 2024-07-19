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Челси нашел замену Галлахеру, если он покинет команду
Андреас Перейра может сменить клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее полузащитника "Челси" Конора Галлахера пока довольно туманно, поэтому "синие" хотят найти ему замену.
Англичане заинтересовались игроком "Фулхэма" Андреасом Перейрой. Но трансфер 28-летнего футболиста может стоить "Челси" до 40 миллионов евро.
Напомним, Перейра летом 2022 года перебрался в "Фулхэм" из "Манчестер Юнайтед" за 9,5 млн евро.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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