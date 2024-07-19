Челси нашел замену Галлахеру, если он покинет команду

Будущее полузащитника "Челси" Конора Галлахера пока довольно туманно, поэтому "синие" хотят найти ему замену.

Англичане заинтересовались игроком "Фулхэма" Андреасом Перейрой. Но трансфер 28-летнего футболиста может стоить "Челси" до 40 миллионов евро.

Напомним, Перейра летом 2022 года перебрался в "Фулхэм" из "Манчестер Юнайтед" за 9,5 млн евро.