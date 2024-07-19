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Челси нашел замену Галлахеру, если он покинет команду

Англия

Андреас Перейра может сменить клуб

Челси нашел замену Галлахеру, если он покинет команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее полузащитника "Челси" Конора Галлахера пока довольно туманно, поэтому "синие" хотят найти ему замену.

Англичане заинтересовались игроком "Фулхэма" Андреасом Перейрой. Но трансфер 28-летнего футболиста может стоить "Челси" до 40 миллионов евро.

Напомним, Перейра летом 2022 года перебрался в "Фулхэм" из "Манчестер Юнайтед" за 9,5 млн евро.

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Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Андреас Перейра Конор Галлахер
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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