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Хау - о слухах относительно работы в сборной Англии: Я безгранично люблю свой клуб

Англия
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Специалист поделился своими мыслями

Хау - о слухах относительно работы в сборной Англии: Я безгранично люблю свой клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эдди Хау, главный тренер "Ньюкасла", прокомментировал слухи о работе в сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта.

"Я очень хочу остаться в "Ньюкасле", но это должно быть правильно для меня и клуба.

Я безгранично люблю свой клуб. Люблю болельщиков. Мне нравится то, на каком этапе я нахожусь в своей карьере. Для меня нет лучшего места. Это то, что я чувствую".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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