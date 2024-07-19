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Хау - о слухах относительно работы в сборной Англии: Я безгранично люблю свой клуб
Специалист поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Хау, главный тренер "Ньюкасла", прокомментировал слухи о работе в сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта.
"Я очень хочу остаться в "Ньюкасле", но это должно быть правильно для меня и клуба.
Я безгранично люблю свой клуб. Люблю болельщиков. Мне нравится то, на каком этапе я нахожусь в своей карьере. Для меня нет лучшего места. Это то, что я чувствую".
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