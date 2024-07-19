Хау - о слухах относительно работы в сборной Англии: Я безгранично люблю свой клуб

Эдди Хау, главный тренер "Ньюкасла", прокомментировал слухи о работе в сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта.

"Я очень хочу остаться в "Ньюкасле", но это должно быть правильно для меня и клуба.

Я безгранично люблю свой клуб. Люблю болельщиков. Мне нравится то, на каком этапе я нахожусь в своей карьере. Для меня нет лучшего места. Это то, что я чувствую".