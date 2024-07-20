Беллингем может убедить Александера-Арнольда перейти в Реал Мадрид

В сборной Англии считают, что Трент Александер-Арнолд может перейти в мадридский "Реал". Об этом сообщает The Independent.

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По информации источника, полузащитник "Реал Мадрида" Джуд Беллингем завел крепкую дружбу с Трентом Александром-Арнольдом, до такой степени, что многие в сборной Англии теперь говорят, что это может заставить флангового защитника "Ливерпуля" перейти в "Реал Мадрид", когда его контракт закончится в следующем году. Отмечается, что Тренту вариант с трансфером в "Реал Мадрид" кажется интересным.

Напомним, за прошлый сезон Трент Александер-Арнолд отметился 3 голами, 9 результативными передачами в 37 играх во всех турнирах. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 70 миллионов евро.