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Беллингем может убедить Александера-Арнольда перейти в Реал Мадрид

Англия
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Крепка дружба Джуда с ТАА может привести к трансферу

Беллингем может убедить Александера-Арнольда перейти в Реал Мадрид

Getty Images / Global Images Ukraine

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В сборной Англии считают, что Трент Александер-Арнолд может перейти в мадридский "Реал". Об этом сообщает The Independent.

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По информации источника, полузащитник "Реал Мадрида" Джуд Беллингем завел крепкую дружбу с Трентом Александром-Арнольдом, до такой степени, что многие в сборной Англии теперь говорят, что это может заставить флангового защитника "Ливерпуля" перейти в "Реал Мадрид", когда его контракт закончится в следующем году. Отмечается, что Тренту вариант с трансфером в "Реал Мадрид" кажется интересным.

Напомним, за прошлый сезон Трент Александер-Арнолд отметился 3 голами, 9 результативными передачами в 37 играх во всех турнирах. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 70 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Трент Александер-Арнольд Джуд Беллингем
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Источник:
The Independent
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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