  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ хочет перехватить Хави Симонса у Баварии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ хочет перехватить Хави Симонса у Баварии

Англия

Игра Симонса на Евро-2024 привлекла внимание топ-клубов

МЮ хочет перехватить Хави Симонса у Баварии

Фото: "ПСВ"

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить Хави Симонса у "Баварии". Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Эрик тен Хаг, главный тренер "МЮ", восхищается 21-летным полузащитником, специалисту понравилось выступления Хави Симонса на Евро-2024 за Нидерланды. Отмечается, что "красные дьяволы" не теряют надежды на трансфер полузащитника, принадлежащего "ПСЖ", хотя он уже согласовал условия контракта с "Баварией".

Напомним, в прошлом сезоне Хави Симонс на правах аренды сыграл в 43 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах, в которых отличился 10 голами и 15 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Аль-Иттихад не изменил своего решения: Канте летом никуда не уйдет
yellow-arrow
Челси ищет голкипера, который навяжет конкуренцию Санчесу
yellow-arrow
Беллингем может убедить Александера-Арнольда перейти в Реал Мадрид
Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен Хави Симонс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости