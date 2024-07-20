МЮ хочет перехватить Хави Симонса у Баварии

"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить Хави Симонса у "Баварии". Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Эрик тен Хаг, главный тренер "МЮ", восхищается 21-летным полузащитником, специалисту понравилось выступления Хави Симонса на Евро-2024 за Нидерланды. Отмечается, что "красные дьяволы" не теряют надежды на трансфер полузащитника, принадлежащего "ПСЖ", хотя он уже согласовал условия контракта с "Баварией".

Напомним, в прошлом сезоне Хави Симонс на правах аренды сыграл в 43 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах, в которых отличился 10 голами и 15 результативными передачами.