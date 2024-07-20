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Челси ищет голкипера, который навяжет конкуренцию Санчесу
У него должна быть сильная работа ногами
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" ведет работу на трансферном рынке по поиску голкипера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Лондонцы хотят приобрести нового вратаря для того, чтобы конкурировать с Робертом Санчесом. Именно испанца "пенсионеры" рассматривают как основного в начале сезона.
Сейчас “Челси” ищет голкипера, у которого сильная работа ногами.
Лондонцы купили Санчеса в августе прошлого года за 23 миллиона евро. На его счету 21 проведен матч, в которых он пропустил 30 голов и пять раз оставлял свои ворота сухими.
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