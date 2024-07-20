  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси ищет голкипера, который навяжет конкуренцию Санчесу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси ищет голкипера, который навяжет конкуренцию Санчесу

Англия
Обновлено

У него должна быть сильная работа ногами

Челси ищет голкипера, который навяжет конкуренцию Санчесу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" ведет работу на трансферном рынке по поиску голкипера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Лондонцы хотят приобрести нового вратаря для того, чтобы конкурировать с Робертом Санчесом. Именно испанца "пенсионеры" рассматривают как основного в начале сезона.

Сейчас “Челси” ищет голкипера, у которого сильная работа ногами.

Лондонцы купили Санчеса в августе прошлого года за 23 миллиона евро. На его счету 21 проведен матч, в которых он пропустил 30 голов и пять раз оставлял свои ворота сухими.

По теме
yellow-arrow
Аль-Иттихад не изменил своего решения: Канте летом никуда не уйдет
yellow-arrow
МЮ хочет перехватить Хави Симонса у Баварии
yellow-arrow
Беллингем может убедить Александера-Арнольда перейти в Реал Мадрид
Челси (Лондон) Роберт Санчес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости