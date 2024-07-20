Аль-Иттихад не изменил своего решения: Канте летом никуда не уйдет

Недавно в СМИ появилась информация о заинтересованности "Вест Хэма" в трансфере французского полузащитника "Аль-Иттихада" Н'Голо Канте. Правда, саудовцы не примут это предложение.

"Аль-Иттихад" не намерен продавать хавбека этим летом. Главный тренер команды и правление клуба считается Канте ключевой частью проекта.

Канте присоединился к саудскому клубу летом прошлого года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан еще на следующие два сезона.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в 9 миллионов евро.