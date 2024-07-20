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Аль-Иттихад не изменил своего решения: Канте летом никуда не уйдет
"Вест Хэм" не достигнет желаемого
Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно в СМИ появилась информация о заинтересованности "Вест Хэма" в трансфере французского полузащитника "Аль-Иттихада" Н'Голо Канте. Правда, саудовцы не примут это предложение.
"Аль-Иттихад" не намерен продавать хавбека этим летом. Главный тренер команды и правление клуба считается Канте ключевой частью проекта.
Канте присоединился к саудскому клубу летом прошлого года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан еще на следующие два сезона.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в 9 миллионов евро.
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