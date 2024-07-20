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Аль-Иттихад не изменил своего решения: Канте летом никуда не уйдет

Англия

"Вест Хэм" не достигнет желаемого

Аль-Иттихад не изменил своего решения: Канте летом никуда не уйдет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно в СМИ появилась информация о заинтересованности "Вест Хэма" в трансфере французского полузащитника "Аль-Иттихада" Н'Голо Канте. Правда, саудовцы не примут это предложение.

"Аль-Иттихад" не намерен продавать хавбека этим летом. Главный тренер команды и правление клуба считается Канте ключевой частью проекта.

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Канте присоединился к саудскому клубу летом прошлого года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан еще на следующие два сезона.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

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Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Н'Голо Канте
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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