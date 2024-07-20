Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабрицио Романо: Калафьори переходит в Арсенал
После множества слухов трансфер свершился
instagram.com/richycala
Риккардо Калафьори переходит в "Арсенал" из "Болоньи". Об этом сообщает Фабрицио Романо в Х.
По имеющейся информации, "Арсенал" достиг соглашения с "Болоньей" о трансфере защитника. Отмечается, что "Арсенал" заплатит за игрока 40 миллионов плюс 5 миллионов бонусов и процент от следующей продажи игрока. Также 50% от суммы трансфера достанутся предыдущему клубу Калафьори, "Базелю".
????????⚪️ EXCL: Arsenal and Bologna have reached an agreement for Riccardo Calafiori, after breakthrough revealed earlier!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024
Understand fee is €40m plus €5m add-ons and sell-on clause.
Final step needed: Basel and Bologna to agree 50% sell-on payment terms, then… here we go! ???? pic.twitter.com/ueCZ3XOu5f
Напомним, 22-летний итальянец в прошлом сезоне провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и сделал 5 передач.
Популярное сейчас
- "Простите меня, но это же кошмар, а не игра". Сабо – о выступлении сборной Украины U-19
- "Есть только один Месси". Куман - о Ямале
- Минай может заменить Днепр-1, Мората в Милане, новый тренер Карпат. Главные новости за 19 июля
- Ливерпуль нацелился на трех игроков Бундеслиги
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- "Я хотел сразу бороться за места в еврокубках". Маркевич рассказал об уходе из Карпат