Фабрицио Романо: Калафьори переходит в Арсенал

Риккардо Калафьори переходит в "Арсенал" из "Болоньи". Об этом сообщает Фабрицио Романо в Х.

По имеющейся информации, "Арсенал" достиг соглашения с "Болоньей" о трансфере защитника. Отмечается, что "Арсенал" заплатит за игрока 40 миллионов плюс 5 миллионов бонусов и процент от следующей продажи игрока. Также 50% от суммы трансфера достанутся предыдущему клубу Калафьори, "Базелю".

