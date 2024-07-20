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Фабрицио Романо: Калафьори переходит в Арсенал

Англия

После множества слухов трансфер свершился

Фабрицио Романо: Калафьори переходит в Арсенал

instagram.com/richycala

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Риккардо Калафьори переходит в "Арсенал" из "Болоньи". Об этом сообщает Фабрицио Романо в Х.

По имеющейся информации, "Арсенал" достиг соглашения с "Болоньей" о трансфере защитника. Отмечается, что "Арсенал" заплатит за игрока 40 миллионов плюс 5 миллионов бонусов и процент от следующей продажи игрока. Также 50% от суммы трансфера достанутся предыдущему клубу Калафьори, "Базелю".

Напомним, 22-летний итальянец в прошлом сезоне провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и сделал 5 передач.

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Риккардо Калафиори Арсенал
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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