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Лацио хочет купить брата Беллингема. Итальянский клуб начал переговоры
Однако сам Джоб не планирует покидать свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" заинтересовался в трансфере хавбека "Сандерленда" Джоба Беллингема - брата полузащитника "Реала" Джуда Беллингема. Об этом сообщает Николо Скира.
Римский клуб начал переговоры с "черными котами".
Недавно была информация о том, что Беллингем-младший решил остаться в “Сандерленде”, несмотря на предложения других клубов.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 18-летнего англичанина в 12 миллионов евро.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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