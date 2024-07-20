Лацио хочет купить брата Беллингема. Итальянский клуб начал переговоры

"Лацио" заинтересовался в трансфере хавбека "Сандерленда" Джоба Беллингема - брата полузащитника "Реала" Джуда Беллингема. Об этом сообщает Николо Скира.

Римский клуб начал переговоры с "черными котами".

Недавно была информация о том, что Беллингем-младший решил остаться в “Сандерленде”, несмотря на предложения других клубов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 18-летнего англичанина в 12 миллионов евро.