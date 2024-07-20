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Тен Хаг - об МЮ: Я хочу чтобы клуб вернулся туда, где он был более десяти лет назад

Англия

Поделился мыслями о прошлом и будущем МЮ

Тен Хаг - об МЮ: Я хочу чтобы клуб вернулся туда, где он был более десяти лет назад

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал том, с какими трудностями он столкнулся приходя в "МЮ" и какие целы он ставить перед собой на предстоящий сезон.

"Когда я принял команду, знал, что это будет тяжелая работа. Многие давали мне советы, среди них был и Луи ван Гал. Когда я пришел, культура, менталитет были не очень хороши, мы еще не настолько далеко продвинулись, чтобы культура и менталитет были на высших уровнях, но мы стремимся к этому.

Я хочу чтобы клуб вернулся туда, где он был более десяти лет назад, а именно вернулся в те времена когда клуб, выигрывает АПЛ, выигрывает Лигу чемпионов. Мы работаем над этим", — сказал нидерландский специалист.

Напомним, Эрик тен Хаг возглавил "МЮ" в июле 2022 года. Прошлый сезон "Манчестер Юнайтед" завершил на 8 месте.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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