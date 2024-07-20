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Манчестер Юнайтед не собирается продавать Маунта

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Тен Хаг сохранит полузащитника

Манчестер Юнайтед не собирается продавать Маунта

Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"

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Хавбек "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт не покинет клуб этим летом, несмотря на соответствующие слухи. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сам футболист также сосредоточился только на работе в “Ман Юнайтед”. После неудавшегося дебютного сезона он хочет сделать все возможное в следующем.

В прошлой компании он сыграл 20 матчей и отличился одним голом и одним ассистом. Большую часть времени Маунт провел в лазарете.

МЮ оформил трансфер Мэйсона летом 2023 года. Манкунианцы заплатили "Челси" за футболиста 64,2 млн евро. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 35 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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