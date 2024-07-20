Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед не собирается продавать Маунта
Тен Хаг сохранит полузащитника
Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт не покинет клуб этим летом, несмотря на соответствующие слухи. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Сам футболист также сосредоточился только на работе в “Ман Юнайтед”. После неудавшегося дебютного сезона он хочет сделать все возможное в следующем.
В прошлой компании он сыграл 20 матчей и отличился одним голом и одним ассистом. Большую часть времени Маунт провел в лазарете.
МЮ оформил трансфер Мэйсона летом 2023 года. Манкунианцы заплатили "Челси" за футболиста 64,2 млн евро. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 35 млн евро.
Популярное сейчас
- "Простите меня, но это же кошмар, а не игра". Сабо – о выступлении сборной Украины U-19
- "Я хотел сразу бороться за места в еврокубках". Маркевич рассказал об уходе из Карпат
- Россияне ночью атаковали Украину с помощью многочисленных БПЛА и ракет. ПВО сбило большинство из дронов
- Ливерпуль нацелился на трех игроков Бундеслиги
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Жена Усика показала поклонникам очередную порцию соблазнительных фото