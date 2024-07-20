Манчестер Юнайтед не собирается продавать Маунта

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт не покинет клуб этим летом, несмотря на соответствующие слухи. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сам футболист также сосредоточился только на работе в “Ман Юнайтед”. После неудавшегося дебютного сезона он хочет сделать все возможное в следующем.

В прошлой компании он сыграл 20 матчей и отличился одним голом и одним ассистом. Большую часть времени Маунт провел в лазарете.

МЮ оформил трансфер Мэйсона летом 2023 года. Манкунианцы заплатили "Челси" за футболиста 64,2 млн евро. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 35 млн евро.