Отец Холанда снова заставил форварда колоть дрова

Во время медицинского обследования нападающий "Манчестер Сити" признался, что снова колол дрова дома. Работники "горожан" шутят, что это самая характерная вещь, которая присуща футболисту сборной Норвегии.

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Холанд уже не в первый раз делится деталями отдыха на родине. Ранее болельщики уже видели его за работой с бензопилой и на тракторе посреди поля. Отец продолжает нагружать сына домашней работой, как это делал раньше.

Любопытно, что в американском штате Мичиган есть город Холланд, где популярна аренда деревянных домов на природе.