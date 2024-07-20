Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Холанда снова заставил форварда колоть дрова
Эрлинг во время отпуска выполнял летнюю силовую работу
Goal
Во время медицинского обследования нападающий "Манчестер Сити" признался, что снова колол дрова дома. Работники "горожан" шутят, что это самая характерная вещь, которая присуща футболисту сборной Норвегии.
Холанд уже не в первый раз делится деталями отдыха на родине. Ранее болельщики уже видели его за работой с бензопилой и на тракторе посреди поля. Отец продолжает нагружать сына домашней работой, как это делал раньше.
Любопытно, что в американском штате Мичиган есть город Холланд, где популярна аренда деревянных домов на природе.
Summer strength work ????????— Manchester City (@ManCity) July 19, 2024
???? @ErlingHaaland pic.twitter.com/VG2eWhngz5
Популярное сейчас
- Стало известно, кого назначили генеральным директором Карпат и когда начнется его работа
- "Я хотел сразу бороться за места в еврокубках". Маркевич рассказал об уходе из Карпат
- Россияне ночью атаковали Украину с помощью многочисленных БПЛА и ракет. ПВО сбило большинство из дронов
- Официально: Гарет Саутгейт покидает пост менеджера сборной Англии
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- "Наши шансы призрачны": Звягель, скорее всего, снимется с сезона Первой лиги