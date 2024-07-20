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Отец Холанда снова заставил форварда колоть дрова

Англия
Обновлено

Эрлинг во время отпуска выполнял летнюю силовую работу

Отец Холанда снова заставил форварда колоть дрова

Goal

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Во время медицинского обследования нападающий "Манчестер Сити" признался, что снова колол дрова дома. Работники "горожан" шутят, что это самая характерная вещь, которая присуща футболисту сборной Норвегии.

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Холанд уже не в первый раз делится деталями отдыха на родине. Ранее болельщики уже видели его за работой с бензопилой и на тракторе посреди поля. Отец продолжает нагружать сына домашней работой, как это делал раньше.

Любопытно, что в американском штате Мичиган есть город Холланд, где популярна аренда деревянных домов на природе.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Александр Симченко
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