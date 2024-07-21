Тен Хаг: Мы хотим, чтобы Манчестер Юнайтед вернулся к победам в АПЛ и Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился целями клуба на ближайшее будущее

“Мы хотим, чтобы этот клуб вернулся туда, где он был более десяти лет назад, в клуб, который выиграет Премьер-лигу, который может выиграть Лигу чемпионов.

Я думаю, что мы действительно очень далеки от этого. Наши стандарты, наши нормы и ценности все еще нуждаются в повышении”, – сказал тен Хаг.