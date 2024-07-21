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Переход Эдерсона в Аль-Наср сорвался. Однако Аль-Иттихад все еще работает над трансфером голкипера
Бразилец заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Иттихад" ведет переговоры с голкипером "Манчестер Сити" Эдерсоном на счет трансфера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Он по-прежнему заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию. Футболист даже договорился об условиях контракта с "Аль-Насром", но сделка сорвалась.
Теперь "Аль-Иттихад" пытается договориться с "Манчестер Сити". "Горожане" хотят выручить за игрока 50-60 миллионов евро, но саудовцев не устраивает эта сумма.
В минувшем сезоне Эдерсон провел 43 матча во всех турнирах. Его контракт с Сити рассчитан до лета 2026 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 35 миллионов евро.
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