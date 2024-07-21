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Переход Эдерсона в Аль-Наср сорвался. Однако Аль-Иттихад все еще работает над трансфером голкипера

Англия

Бразилец заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию

Переход Эдерсона в Аль-Наср сорвался. Однако Аль-Иттихад все еще работает над трансфером голкипера

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Иттихад" ведет переговоры с голкипером "Манчестер Сити" Эдерсоном на счет трансфера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Он по-прежнему заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию. Футболист даже договорился об условиях контракта с "Аль-Насром", но сделка сорвалась.

Теперь "Аль-Иттихад" пытается договориться с "Манчестер Сити". "Горожане" хотят выручить за игрока 50-60 миллионов евро, но саудовцев не устраивает эта сумма.

В минувшем сезоне Эдерсон провел 43 матча во всех турнирах. Его контракт с Сити рассчитан до лета 2026 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 35 миллионов евро.

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Аль-Наср Манчестер Сити Эдерсон Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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