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Брайтон отклонил предложение от Наполи относительно трансфера своего полузащитника

Англия

Об этом сообщает BBC

Брайтон отклонил предложение от Наполи относительно трансфера своего полузащитника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" недавно вылетел в Японию, где его будет ждать двухматчевое турне. "Чайки" сыграют с "Касима Антлерс" 24 июля, а 28 июля встретятся с "Токио Верде", пытаясь развить популярность Каору Митомы, японского легионера, который произвел огромное впечатление на клуб.

По информации британского медиа, накануне турне "Брайтон" отклонил предложение "Наполи" в размере 8 млн фунтов стерлингов за полузащитника Билли Гилмора. Считается, что это был первоначальный шаг от итальянского клуба, предполагая, что Де Лаурентис попытается завершить трансфер, предлагая за игрока более высокую сумму.

Добавим, что Билли Гилмор в прошлом сезоне провел 41 матч и отметился 2 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 млн евро.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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