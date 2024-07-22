Астон Вилла может продать своего правого защитника

"Астон Вилла" готова продать Мэтти Кэша этим летом. Поскольку Унаи Эмери надеется иметь защитников, способных быстро передвигаться по полю, есть вопросы относительно будущего поляка на "Вилла Парк".

Сообщается, что даже несмотря на то, что команда пока считается слишком слабой, чтобы конкурировать на всех фронтах в следующем сезоне, "Астон Вилла" все еще открыта для того, чтобы отпустить игроков. Уход 26-летнего футболиста создал бы возможность подписать нового правого защитника, что Унаи Эмери готов сделать.

Добавим, что в прошлом сезоне Мэтти Кэш провел 46 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 28 млн евро.