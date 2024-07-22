  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла может продать своего правого защитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла может продать своего правого защитника

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Астон Вилла может продать своего правого защитника

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Астон Вилла" готова продать Мэтти Кэша этим летом. Поскольку Унаи Эмери надеется иметь защитников, способных быстро передвигаться по полю, есть вопросы относительно будущего поляка на "Вилла Парк".

Сообщается, что даже несмотря на то, что команда пока считается слишком слабой, чтобы конкурировать на всех фронтах в следующем сезоне, "Астон Вилла" все еще открыта для того, чтобы отпустить игроков. Уход 26-летнего футболиста создал бы возможность подписать нового правого защитника, что Унаи Эмери готов сделать.

Добавим, что в прошлом сезоне Мэтти Кэш провел 46 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 28 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Брайтон отклонил предложение от Наполи относительно трансфера своего полузащитника
yellow-arrow
Переход Эдерсона в Аль-Наср сорвался. Однако Аль-Иттихад все еще работает над трансфером голкипера
yellow-arrow
"Мы можем сделать больше": Забарный прокомментировал подписание нового контракта с Борнмутом
Астон Вилла (Бирмингем) Мэтти Кэш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости