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Вест Хэм интересуется защитником Милана
Об этом сообщает Daily Mail
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хулен Лопетеги продолжает работать над укреплением состава своей новой команды. В частности, испанский специалист планирует обновить линию защиты в "Вест Хэме" и поэтому он находится в поиске игроков такого амплуа.
Сообщается, что "молотобойцы" взвешивают возможность приобретения игрока "Милана" Фикайо Томори. Он помог "россонери" завоевать титул чемпиона Серии А в своем дебютном сезоне под руководством бывшего главного тренера Стефано Пиоли. Кроме того, англичанин имеет опыт выступлений в АПЛ, поэтому с адаптацией у защитника не должно возникнуть никаких проблем.
Добавим, что в прошлом сезоне Фикайо Томори провел 35 матчей и отметился 4 забитыми мячами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.
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