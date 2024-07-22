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Вест Хэм интересуется защитником Милана

Англия

Об этом сообщает Daily Mail

Вест Хэм интересуется защитником Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хулен Лопетеги продолжает работать над укреплением состава своей новой команды. В частности, испанский специалист планирует обновить линию защиты в "Вест Хэме" и поэтому он находится в поиске игроков такого амплуа.

Сообщается, что "молотобойцы" взвешивают возможность приобретения игрока "Милана" Фикайо Томори. Он помог "россонери" завоевать титул чемпиона Серии А в своем дебютном сезоне под руководством бывшего главного тренера Стефано Пиоли. Кроме того, англичанин имеет опыт выступлений в АПЛ, поэтому с адаптацией у защитника не должно возникнуть никаких проблем.

Добавим, что в прошлом сезоне Фикайо Томори провел 35 матчей и отметился 4 забитыми мячами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

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Милан Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Фикайо Томори
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
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